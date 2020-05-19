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Kula'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

'nın Kula ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kula'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

19.05.2020, 14:08

Kaza, saat 11.00 sıralarında, İzmir- Ankara D- 300 Karayolu'nun Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Okan Erce yönetimindeki 09 LC 093 plakalı otomobil, sanayi sitesinden ayakkabıcılar sitesi istikametine dönen kavşaktan karayoluna çıkan Osman Zeybek (39) yönetimindeki 45 RA 7505 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 2 otomobilin sürücüsü ile yanlarında bulunan Ali Zeybek (15) ve Ahmet Kılınç (19) yaralandı. Ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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