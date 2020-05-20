Kavşakta otomobiller birbirine girdi

Manısa'nın Kula ilçesindeki İzmir-Ankara D-300 Karayolu sanayi kavşağında Okan Erce yönetimindeki otomobil, sanayi sitesinden ayakkabıcılar sitesi istikametine geçen kavşaktan karayoluna bağlanmak isteyen Osman Zeybek (39) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsüyle araçlardaki yolcular Ali Zeybek (15) ve Ahmet Kılınç (19) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BATUHAN ULU