Manısa'nın Kula ilçesindeki İzmir-Ankara D-300 Karayolu sanayi kavşağında Okan Erce yönetimindeki otomobil, sanayi sitesinden ayakkabıcılar sitesi istikametine geçen kavşaktan karayoluna bağlanmak isteyen Osman Zeybek (39) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsüyle araçlardaki yolcular Ali Zeybek (15) ve Ahmet Kılınç (19) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
BATUHAN ULU
Kavşakta otomobiller birbirine girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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