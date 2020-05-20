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Haberler Manisa Kavşakta otomobiller birbirine girdi

Kavşakta otomobiller birbirine girdi

Kavşakta otomobiller birbirine girdi
Giriş Tarihi: 20.5.2020

Manısa'nın Kula ilçesindeki İzmir-Ankara D-300 Karayolu sanayi kavşağında Okan Erce yönetimindeki otomobil, sanayi sitesinden ayakkabıcılar sitesi istikametine geçen kavşaktan karayoluna bağlanmak isteyen Osman Zeybek (39) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsüyle araçlardaki yolcular Ali Zeybek (15) ve Ahmet Kılınç (19) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BATUHAN ULU

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