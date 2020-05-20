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'da sahte alkol üretimine baskın

’nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda litrelerce sahte alkol ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da sahte alkol üretimine baskın

20.05.2020, 18:48

Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında Ş.K. (58) isimli şahsın sahte alkol üretimi yaptığı istihbaratını alan Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri adli makamlardan alınan arama kararı sonrası söz konusu şahsın ikametgahında ve eklentilerinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda; plastik bidonlara konulmuş 250 kilogram kaçak rakı, 25 kilogram etil alkol, 180 kilogram fermante edilmiş üzüm suyu, 100 kilogram damıtılmaya asılmış üzüm ve kaçak alkol üretimi için gerekli metaryaller ele geçirildi. Adli makamların talimatı doğrultusunda ele geçirilen ürünlerden numune alınırken, şüpheli Ş.K., hakkında '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' kapsamında işlem yapılarak ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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