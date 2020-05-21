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Haberler Manisa Manisa'da maske takmayanlara ceza yağdı

'da takmayanlara yağdı

'da tedbirleri kapsamında takmayan 109 kişiye kesildi. Ekiplerce maskesiz dolaşan kişilere, İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince toplam 117 bin 194 lira idari para cezası kesildi.

Manisa'da maske takmayanlara ceza yağdı

21.05.2020, 10:00 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020,10:08

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesiz gezmenin yasaklandığı caddelerde kurallara uymayan 109 kişiye 117 bin 194 lira ceza kesildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve 12 ilçede maskesiz gezmenin yasaklandığı, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu caddelerdeki devriye görevi sırasında 109 kişinin maskesiz dolaştığını tespit etti.

Ekiplerce maskesiz dolaşan 109 kişiye İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince toplam 117 bin 194 lira idari para cezası kesildi.

AA

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