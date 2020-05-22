İstasyonda cinayet

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir benzin istasyonunda işlenen cinayette 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Olay, İzmir-Ankara Karayolu Taytan Mahallesi yol kavşağında bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arkadaşının kullandığı bir otomobil ile benzin istasyonuna gelen Ceren Kultaş, arkadaşı otomobili yıkarken otomobilden inip cep telefonu ile bir kişiyle konuşmaya başladı.

TELEFONDA BİRİYLE TARTIŞTI

Tartışmalı şekilde geçen telefonu konuşmasının ardından Ceren Kultaş, arkadaşının otomobilin yıkamasını beklemeye devam etti. Telefon konuşmasının ardından kısa bir süre sonra benzin istasyonuna motosiklet ile yüzü maskeli bir kişi geldi. Motosikletten inen şahıs, yanında getirdiği pompalı tüfekle Ceren Kultaş'a 3 el ateş ettikten sonra geldiği motosikletle olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Tüfekten çıkan saçmalarla Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kultaş, olay yerinde hayatını kaybetti.



SON KONUŞTUĞU KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Benzinciye gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından Ceren Kultaş'ın ölümüne sebep olan şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından genç kızın cesedi adli tıp morguna kaldırıldı. Ceren Kultaş'ın son konuştuğu kişiyi de tespit eden polis, genç kızın bu şahıs tarafından öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruyor.

Emre Saçlı