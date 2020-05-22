Manisa'da termometreler 42 dereceyi gördü! Üzüm üreticileri asma yapraklarının yanmasından korkuyor

Manisa'nın Saruhanlı İlçesi Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, kentte hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle üzüm üreticisinin bu yıl bağlarda asma yapraklarının yanma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Üzümün başkenti olarak tescillenen Saruhanlı'da, hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, çiçeklenme dönemine giren bağlarda strese neden oldu.





110 bin dekar bağ alanın bulunduğu Saruhanlı'da, mayıs ayında normal zamanlarda sıcaklıklar 25-26 derece olurken, 1970 yılından sonra ilk kez termometreler 40-42 dereceye kadar yükseldi. Bu durum bağlardaki verimi artıran çiçeklenme dönemine giren üzümleri, yakma durumuna getirdi. Üreticiler, aşırı sıcaklıkların verime zarar vermesinden endişe duyuyor. Böyle devam ederse, bu dönemde bağa girmeyen üreticiler sulama yapmak zorunda kalacak.



'GÜNDÜZ SICAĞA, GECE SOĞUĞA ALIŞAMAYACAK'

Bağlara gelen sulama kanallarının kapaklarının 15 Haziran'da açılması planlandığını anlatan Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, bu sürenin biraz daha öne alınması gerektiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:"Mayıs ayının ilk haftasından başlamak üzere bu dönem bağlarımızın çiçeğe yatma dönemi.



Çiçekler 15 gün sonra üzüme dönüşmeye başlayacak. Şu andaki sıcaklıklar bağlarımıza müthiş bir şekilde zarar verebilir. Nedeni ise, çiçeklenme dönemindeki bu aşırı sıcaklar, bağlardaki üzümleri yakabilir. Bu bağ arazisi için çok tehlikeli bir durum. Bu yıl mayıs ayında 42 derecelere varan sıcaklık var. İnşallah daha beteri olmaz. Çok aşırı bir sıcaklık var. Gündüz 42 derece, gece 20 derece. Bağlar bu duruma alışamayacak. Nasıl insan vücudu uyuşmuyorsa bağda gündüz sıcağa gece soğuğa alışamayacak, strese girecek. Bu da verim de düşüşe neden olacaktır" dedi.



ÜRETİCİ SICAKTAN DERTLİ

Çiftçilikle uğraşan Hakan Korur (41), sıcaklıkların beklenmedik bir şekilde arttığını belirterek, bunların bağlara zarar verdiğini kaydetti. Korur, "Bir silkme görünüyor. Şu anda bir su ihtiyacı görüyoruz. 1-2 gün içerisinde bunlar belli olacak. Sıcaklıklar bizi endişelendiriyor. Aşırı silkme olursa sıkıntı. O yüzden bir an önce sulamaya bakacağız" dedi.

DHA