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Haberler Manisa Manisa'da dehşet! Benzin dökerek kendini yaktı

'da dehşet! dökerek

'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs evinin bahçesinde üzerine dökerek . Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Manisa'da dehşet! Benzin dökerek kendini yaktı

23.05.2020, 20:02

İHA'nın son dakika haberine göre, Yıldırım Mahallesi Sakarya Sokak'ta psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.G.(50), evinin bahçesinde üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Alevler içinde sokağa çıkan kişiye ailesi ve komşuları müdahale ederken olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine sevk edildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri M.G.'ye müdahale ederken, 112 ekipleri vücudunun büyük kısmı yanan şahsı Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı.

İHA

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