Mustafa Kemal Mahallesi Uygar Sokak'ta bugün saat 13.30 sıralarında boş arazideki çalılar, iddiaya göre, atılan maytap nedeniyle tutuştu. Sokakta oturan vatandaşlar alevleri fark edip, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.
İHA
Boş araziye atılan maytap yangın çıkardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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