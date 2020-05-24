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Haberler Manisa Boş araziye atılan maytap yangın çıkardı

Boş araziye atılan maytap çıkardı

'nın Turgutlu ilçesinde, boş araziye atılan maytaptan çıktığı iddia edilen , itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Boş araziye atılan maytap yangın çıkardı

24.05.2020, 17:37

Mustafa Kemal Mahallesi Uygar Sokak'ta bugün saat 13.30 sıralarında boş arazideki çalılar, iddiaya göre, atılan maytap nedeniyle tutuştu. Sokakta oturan vatandaşlar alevleri fark edip, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

İHA

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