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Haberler Manisa Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasında kaza yapan sürücü aracını terk etti

'da sokağa çıkma kısıtlamasında yapan sürücü aracını terk etti

'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında elektrik direğini deviren sürücü otomobilini terk ederek olay yerinden kaçtı. Öte yandan terk edilmiş halde bulunan otomobilin arka camındaki "Firari Sevdam" yazısı dikkati çekti.

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasında kaza yapan sürücü aracını terk etti

25.05.2020, 23:59 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020,00:00

Sürücüsü öğrenilemeyen 48 EG 806 plakalı otomobil, Alaybey Mahallesi Turgutlu yolunda, refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdi, ağaçlara zarar verdi.

"FİRARİ SEVDAM"

Polis ekipleri, kazaya karışan otomobili, kaza yerinden yaklaşık 150 metre ilerde terk edilmiş halde bulundu. Öte yandan terk edilmiş halde bulunan otomobilin arka camındaki "Firari Sevdam" yazısı dikkati çekti.



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