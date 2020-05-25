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Haberler Manisa Uçurtmayı kurtarmaya çalışırken canından oldu

Uçurtmayı kurtarmaya çalışırken canından oldu

Acı şekilde can verdi. 'nın Alaşehir ilçesinde, yüksek gerilim hattına takılan uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılıp düşen (40), hayatını kaybetti.

Uçurtmayı kurtarmaya çalışırken canından oldu

25.05.2020, 09:50

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çocuklarının tellere takılan uçurtmasını kurtarmak isteyen kişi hayatını kaybetti.

Dağhacıyusuf Mahallesi'nde oturan bir arkadaşına bayram ziyaretinde bulunan Üzeyir Çelik (40) bahçede oynayan çocukların uçurtmasının tellere takıldığını gördü.

Çelik, uçurtmayı kurtarmak için yaklaşık 15 metre uzunluğundaki yüksek gerilem hattı direğine tırmandı.

Hattan geçen yüksek elektrik akımına kapılan Çelik, yere düştü.

Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alaşehir Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Çelik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA

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