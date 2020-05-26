Haberler Manisa Manisa'da denetimler devam ediyor! Kısıtlama kapsamında binlerce lira ceza kesildi

Manisa'da denetimler devam ediyor! Kısıtlama kapsamında binlerce lira ceza kesildi

Manisa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik yapılan denetimlerde il genelinde toplamda 741 bin 706 TL para cezası uygulandı.

26.05.2020, 09:42 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020,09:46











