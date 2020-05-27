İşçi taşıyan servis devrildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs, önündeki otomobili sollamak isterken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada, minibüs sürücüsü İsmail Olca ile birlikte çoğu kadın toplam 15 mevsimlik tarım işçisi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
EMRE SAÇLI
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