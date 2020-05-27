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Haberler Manisa Karantina günlerinde çiçekçi patronu oldu

Karantina günlerinde çiçekçi patronu oldu

Karantina günlerinde çiçekçi patronu oldu
Giriş Tarihi: 27.5.2020

Manisa'da korona virüsü salgınından etkilenmemek için evlerinde kalan vatandaşlar, balkonda bitki yetiştiriciliğine ilgiyi artırdı. 17 yıl özel sektörde çalışan Banu Sönmez, karantina günlerinde çiçek yetiştiriciliğine başlayarak kendi işinin patronu oldu. Sönmez, Yunusemre ilçesi Güzelyurt mahallesinde açtığı Parla Botanik firmasında birbirinden farklı bitki türlerini müşterilerine sunuyor.

MASKEMİ TAKIP SATTIM
Sönmez, işini nasıl kurduğunu şöyle aktardı: "Yıllardır çalışmaya alışkın olunca, evde oturup haber izlemeyi, sandık sonucu bekler gibi sayıları beklemeyi tercih etmedim. Üç kasa çiçek alıp eşimin şarküterisinin önünde satmak zihnimi parlatır diye düşündüm. Çünkü bana göre insanı en rahatlatan şey doğa, çiçek, toprak, ağaç, orman, deniz, hayvandır. Taktım maskemi ve eldivenlerimi, her gün gittim çiçek satmaya. Keyifle ve çok çalışınca işimi büyüttüm."

CÜNEYT HASÇELİK

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