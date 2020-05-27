Manisa’da en az korona vakası görülen ilçe belli oldu

Manisa'nın tarihi Kula ilçesinde, Yeni tip Korona virüs (Covid-19) vakalarının Türkiye'de görüldüğü günden itibaren alınan tedbirlere istikrarlı bir şekilde uyum sağlanırken, bugüne kadar Kula'da tek bir pozitif vaka görüldüğü bildirildi. Manisa'da vakaların en fazla görüldüğü ilçe Akhisar olurken, Merkezi Nüfus İdare Sistemi'ne (MERNİS) göre pozitif vakanın en az görüldüğü ilçe 44 bin 1 nüfuslu Kula ilçesi oldu. Kula adresine kayıtlı pozitif vakanın ise tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi.

İHA