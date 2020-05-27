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'da seyir halindeki otomobil yandı

'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, otomobilden yükselen alevler, park halindeki iki otomobilde de hasara yol açtı.

Manisa'da seyir halindeki otomobil yandı

27.05.2020, 18:30

Fatih Savaşır'ın kullandığı 45 AAH 179 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Şehitler Mahallesi 716. Sokak'ta seyir halindeyken bir anda alev aldı.

Panikle araçtan inen sürücü Savaşır, bagajdaki yangın tüpüyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Savaşır, alevler otomobili sarınca itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, otomobilden yükselen alevler, park halindeki iki otomobilde de hasara yol açtı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Fatih Savaşır, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Otomobilim bir anda alev aldı. Söndürmeye çalıştık ama başaramadık. Yangın arka kısımda başladı, ben de kendimi otomobilden dışarıya attım." dedi.

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