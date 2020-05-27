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Haberler Manisa Osmanlı mirası turizme açılacak

Osmanlı mirası turizme açılacak

Osmanlı mirası turizme açılacak
Giriş Tarihi: 27.5.2020

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar ile Şatırlar Mahallesi bağlantı yolunun kıyısından geçen bir dere üzerindeki tarihi kemerli köprünün turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, yapılış tarihi kesin olarak bilinmeyen ancak Osmanlı devleti döneminden kaldığı öğrenilen tarihi köprüyü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

VATANDAŞA AÇILACAK
Başkan Bilgin, Saruhanlı'nın tarihi ve doğal güzelliklerini öne çıkarmak için bir çalışma başlattıklarını, bu kapsamda buradaki tarihi köprünün çevresinde peyzaj çalışması uygulayacaklarını kaydetti. Bilgin, bu bölgeyi vatandaşların ziyaret edip vakit geçirebileceği bir alana dönüştürmeyi planladıklarını söyledi.

Osmanlı devleti döneminde yapılan tarihi kemerli köprüyü turizme kazandırmak için çalışma başlatıldı.

Cüneyt HASÇELİK

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