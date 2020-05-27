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Haberler Manisa Saruhanlı Hastanesi hizmete kapatıldı

Saruhanlı Hastanesi hizmete kapatıldı

Saruhanlı 'nde aralarında doktor, hemşire, ambulans şoförü olmak üzere çok sayıda çalışanda yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu hastanenin poliklinik ve yataklı servisleri geçici bir süreliğine kapatıldı.

Saruhanlı Hastanesi hizmete kapatıldı
Giriş Tarihi: 27.5.2020

Hastanenin sadece acil servis kısmının hizmete devam ettiği bildirildi. Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hastanemizde hizmete ara verilmiş, hastanede yatan hastalar gerekli önlemler alınarak Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Kovid-19 testi pozitif çıkan hastane personeli tedavi altına alınmış, pozitif vaka temaslılarına ilişkin filyasyon çalışmaları başlatılmıştır" denildi.

İLKER UYAR

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