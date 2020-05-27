Hastanenin sadece acil servis kısmının hizmete devam ettiği bildirildi. Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hastanemizde hizmete ara verilmiş, hastanede yatan hastalar gerekli önlemler alınarak Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Kovid-19 testi pozitif çıkan hastane personeli tedavi altına alınmış, pozitif vaka temaslılarına ilişkin filyasyon çalışmaları başlatılmıştır" denildi.
İLKER UYAR
Saruhanlı Hastanesi hizmete kapatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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