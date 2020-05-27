Haberler Manisa Saruhanlı Hastanesi hizmete kapatıldı

Saruhanlı Hastanesi hizmete kapatıldı

Manisa Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde aralarında doktor, hemşire, ambulans şoförü olmak üzere çok sayıda çalışanda yapılan korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu hastanenin poliklinik ve yataklı servisleri geçici bir süreliğine kapatıldı.

Giriş Tarihi: 27.5.2020











