Manisa'da iki sulama barajına 9 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı

Balık yavrularının baraj göletlerine bırakılma işlemine, Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse katıldı.

PULLU SAZAN YAVRUSU BIRAKILDI

Kılavuzlar'a 5 bin, Ayvaalan'a da 4 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Belediye Başkanı Selçuk, yaptığı açıklamada, sudaki yaşamı çoğaltmak için başlatılan projenin Demirci'de yapımına devam edilen 11 sulama ve baraj göletinde de hayata geçirileceğini bildirdi. Köse de proje kapsamında son 2 yılda bölgede 14 bin balık yavrusunu suyla buluşturduklarını kaydetti.











