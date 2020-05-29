Manisa'da korkutan deprem!

Kırkağaç ilçesinde meydana gelen deprem yerin 7.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD, Manisa'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.8 olarak kaydetti.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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