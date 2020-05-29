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Haberler Manisa Manisa'da korkutan deprem!

'da korkutan !

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, depremin 7.02 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Manisa'da korkutan deprem!

29.05.2020, 09:09 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020,09:39

Kırkağaç ilçesinde meydana gelen deprem yerin 7.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD, Manisa'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.8 olarak kaydetti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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