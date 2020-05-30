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Haberler Manisa Başı demir parmaklıklara sıkıştı! İmdadına itfaiye yetişti

Başı demir parmaklıklara sıkıştı! İmdadına yetişti

'da 3,5 yaşındaki kız çocuğunun başı demir parmaklıklara sıkıştı. Kızlarının başının demir parmaklıklara sıkıştığını fark eden aile itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen ekibi, demir parmaklıkları keserek çocuğu kurtardı.

Başı demir parmaklıklara sıkıştı! İmdadına itfaiye yetişti

30.05.2020, 14:28 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020,14:35

Manisa'da, demir parmaklıklı kapıya başı sıkışan 3,5 yaşındaki kız çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle 4745 Sokak'taki bir apartmanın zemin katında yaşayan ailenin 3,5 yaşındaki kızlarının başı, demir parmaklıklı kapıya sıkıştı. Aile, hemen yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekibi, demir parmaklıkları keserek çocuğu kurtardı.

Kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, aile, ekiplere teşekkür etti.

DHA

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