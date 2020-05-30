Manisa'nın Kula ilçesinde önceki akşam saatlerinde bir otomobil, aynı yönde seyir halindeyken fren körüğü patlayıp yavaşlayan TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, otomobil sürücüsü Hüseyin Demirer (23) ve otomobil içinde yolcu olarak bulunan Hatice Gökdemir (27), İclal Gökdemir (6) ve Miray Gökdemir (2) ağır yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleler olay yerinde yapılırken araçta sıkışan Hatice Gökdemir, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan Hatice Gökdemir ve Miray Gökdemir'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

BATUHAN ULU