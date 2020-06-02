Lenfoma kanseri olan minik Zeynep yardım bekliyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lenfoma kanseri olan 7 yaşındaki Zeynep Güneş, amansız hastalıkla mücadele ediyor. Anne ve babası işsiz olan, yaşadıkları evde oturacak sandalyeleri bile olmayan Zeynep, yetkililerden yardım bekliyor. Turgutlu'da Gülsüm ve Kutbettin Güneş'in 4 çocuğundan biri olan 7 yaşındaki Zeynep'in tümör nedeniyle sağ böbreği alındı. Lenfoma kanseri tanısı konan ve geçen günlerde ilk kez Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kemoterapi gören minik Zeynep, hastalığı nedeniyle okula gidemedi.

'YETER Kİ KIZIM İYİLEŞSİN'

Eşi ve kendisinin işsiz olduğu için yeşil kartla tedavi gördüklerini belirten baba Kutbettin Güneş, "Maddi ve manevi desteğe çok ihtiyaç duyuyoruz. 5 bin liralık kredi çektim fakat o da kızımızın tedavisi için sürekli Manisa'ya gidip gelmekten bitti. Elimizde avucumuzda bir şey kalmadı. Tek derdim kızımın iyileşmesi" dedi. Okula gitmeyi ve arkadaşlarıyla oyun oynamayı özlediğini söyleyen minik Zeynep ise devlet büyüklerinden yardım ve destek beklediğini söyledi.

İLKER UYAR