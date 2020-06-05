Manisa’da kahvehane hırsızlarına operasyon

Manisa Salihli'de kahvehanelerde meydana gelen televizyon hırsızlığı olayları üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin H.T olduğunu tespit etti. H.T operasyonla yakalanırken, televizyonlar da sattığı kişilerden alınarak sahiplerine teslim edildi. İşlemlerin ardından H.T. hakkındaki farklı yakalama kararlarından dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMRE SAÇLI