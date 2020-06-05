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Haberler Manisa Yangının arkasından cinayet çıktı

Yangının arkasından cinayet çıktı

Yangının arkasından cinayet çıktı
Giriş Tarihi: 5.6.2020

Manisa'nın Soma ilçesinde yangın çıkan evde cesedi bulunan Hüseyin Durmaz'ın öldürüldüğü tespit edildi. Alınna bilgiye göre, Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yangının ardından bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak tanık ifadelerine başvurdu ve yangından kısa süre önce hafif ticari araçla gelen bir kişinin binaya girip çıktığı belirlendi. Hüseyin Durmaz'ın (46) cesedinde yapılan ilk incelemede bıçak yarası tespit edildi. Durmaz'ın bıçaklanarak öldürüldüğü, evin de elektrikli sobayla ateşe verildiği saptandı. Hafif ticari araç Zonguldak'ta bulunurken, araç sahibi A.A. (43) gözaltına alındı.

SERKAN ÖZCAN

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