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'da korkunç kaza! Elektrik direğine tırmanan beton zemine düştü

'da elektrik direğine çıkmak isteyen bir , beton zemine düşerek yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi de olay yerinde yaptı.

Manisa'da korkunç kaza! Elektrik direğine tırmanan işçi beton zemine düştü

06.06.2020, 11:26 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020,11:37

Manisa'nın Kula ilçesinde bir cadde üzerinde yapılan iyileştirme çalışmalarında elektrik direğine çıkmak isteyen bir işçi, direğe tırmanırken kullandığı basamaklardan birinin kırılması sonucu beton zemine düşerek yaralandı.

Olay, saat 09.45 sıralarında Kula'ya bağlı Zaferiye Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alparslan Caddesi'nde yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında, elektrik direğinde tırmanmaya çalışan işçi Hüseyin Ç. (45), direğe tırmanırken kullandığı basamaklardan birinin kırılmasıyla yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Çakal'ın düştüğünü görev iş arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralı Çakal'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Tedavi için Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA

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