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'da korkunç olay! Tartıştığı kişiyi kalbinden bıçaklayarak öldürdü

’nın Soma ilçesinde Oğuz T.'nin (22) kalbinden bıçakladığı (48), yaşamını yitirdi.Polis, olayın ardından kaçan Oğuz T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Manisa'da korkunç olay! Tartıştığı kişiyi kalbinden bıçaklayarak öldürdü

06.06.2020, 09:06

Olay, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvehanede Oğuz T. ve evli 1 çocuk babası Halil Türün arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Oğuz T., Halil Türün'ü kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Halil Türün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Halil Türün'ün cansız bedeni, yapılan otopsi işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis, olayın ardından kaçan Oğuz T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

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