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Haberler Manisa Takla atan otomobilden sağ çıktı!

Takla atan otomobilden sağ çıktı!

'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. İsmail E. isimli vatandaş takla atarak hurdaya dönen araçtan sağ çıkmayı başardı.

Takla atan otomobilden sağ çıktı!

06.06.2020, 17:01 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020,17:09

Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Kaza, Manisa'nın Salihli ilçesi Denizli-Akhisar karayolu Taytan Mahallesi Alaşehir Çayı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İsmail E. (23) yönetimindeki 45 YB 6024 plakalı TOFAŞ marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle taklalar atarak orta refüje devrildi. Kazada hurdaya dönen araçtan sürücü İsmail E. şans eseri yaralı olarak kurutuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı İsmail E.'nin tedavisine devam edildiği durumunun iyi olduğu bildirildi.

Jandarma ekipleri kaza ilgili soruşturma başlattı.

IHA

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