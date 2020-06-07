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Haberler Manisa Kavga sırasında kalbinden bıçaklandı

sırasında kalbinden bıçaklandı

Kavga sırasında kalbinden bıçaklandı
Giriş Tarihi: 7.6.2020
Manısa'nın Soma ilçesinde tartıştığı genç tarafından kalbinden bıçaklanan Halil Türün (48), yaşamını yitirdi. Zafer Mahallesi'nde bir kahvehanede Oğuz T. (22) ve evli 1 çocuk babası Halil Türün arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Oğuz T. Halil Türün'ü kalbinden bıçakladı. Türün yaşamını yitirirken, Oğuz T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

SERKAN ÖZCAN
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