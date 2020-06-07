Kavga sırasında kalbinden bıçaklandı

Manısa'nın Soma ilçesinde tartıştığı genç tarafından kalbinden bıçaklanan Halil Türün (48), yaşamını yitirdi. Zafer Mahallesi'nde bir kahvehanede Oğuz T. (22) ve evli 1 çocuk babası Halil Türün arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Oğuz T. Halil Türün'ü kalbinden bıçakladı. Türün yaşamını yitirirken, Oğuz T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.



SERKAN ÖZCAN

DİĞER