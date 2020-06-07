Manisa'da otomobil virajda sulama kanalına uçtu, sürücü kayıplara karıştı

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Zaferiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kula Ayakkabıcılar Sitesi önündeki kavşaktan İzmir- Ankara yolu yönüne giden sürücüsü belirlenemeyen 45 K 0441 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, köprünün demir korkuluklarını parçalayıp, dibinde az su bulanan sulama kanalına uçtu. Kanaldaki otomobili fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kaza yerinde yaptığı inceleme sonucu otomobilde kimse bulunamadı. Bunun üzerine çevrede 2 saat süreyle yapılan aramada, ölen ve yaralanan kimseye de ulaşılmadı. Polis, otomobilde yaptığı aramada bulduğu cüzdan, kredi kartları ve cep telefonunu korumaya aldı.



RUHSAT SAHİBİ ARANIYOR

Otomobil, vinçle kanaldan çıkarılırken, polis, otomobilin ruhsat sahibi olduğu belirlenen Onur Salih Tembel'in bulunması için çalışma başlattı.

DHA