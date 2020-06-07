Manisalı iki kardeş feci kazada can verdi

Manısa'da direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen otomobilin yolcu otobüsüyle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, iki kardeş hayatını kaybetti. Korkunç kaza önceki gece 01.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Marmaris'ten Sakarya'ya giden 21 yolculu 48 DG 622 plakalı otobüsün altına giren otomobildeki Serkan Gökoğlan (42) ile kardeşi Gökhan Gökoğlan (38) hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan iki otobüs yolcusu hastaneye kaldırıldı.



SERKAN ÖZCAN