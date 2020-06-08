  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa 1640 gündür aranan katil Batum’dan çıktı

1640 gündür aranan katil ’dan çıktı

1640 gündür aranan katil Batum’dan çıktı
Giriş Tarihi: 8.6.2020

Manisa Akhisar'da 4 yıl önce işlenen cinayetin faili Gürcistan'ın Batum kentinde yakalandı. Alınan bilgiye göre, kumar ve alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada T.Kirişçi adlı kişi öldürülürken, zanlı Yücel Urcanlı ise kaçmıştı. Akhisar Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği tarafından yapılan geniş çaplı araştırma sonucu şahsın Gürcistan'a kaçtığı tespit edilmişti. Hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonucu Urcanlı 1640 gün sonra yakalandı ve SEGBİS sistemi ile uzaktan ifadesi alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FATİH ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

1640 gündür aranan katil Batum’dan çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA