Manisa Akhisar'da 4 yıl önce işlenen cinayetin faili Gürcistan'ın Batum kentinde yakalandı. Alınan bilgiye göre, kumar ve alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada T.Kirişçi adlı kişi öldürülürken, zanlı Yücel Urcanlı ise kaçmıştı. Akhisar Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği tarafından yapılan geniş çaplı araştırma sonucu şahsın Gürcistan'a kaçtığı tespit edilmişti. Hakkında çıkarılan kırmızı bülten sonucu Urcanlı 1640 gün sonra yakalandı ve SEGBİS sistemi ile uzaktan ifadesi alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FATİH ŞENDİL
1640 gündür aranan katil Batum’dan çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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