Cinayet işleyip tatile çıkmışlar

Manisa'da geçtiğimiz gün işlenen cinayetin zanlıları, jandarmanın başarılı çalışması sonucu tatil dönüşü yakalandı. Alınan bilgiye göre olay 3 Haziran gecesi Manisa'nın Yunusemre İlçesi Kayapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Togul'u (37) kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahla ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların bildirmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mert Togul, ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Togul kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat ve Jandarma suç araştırma ekipleri, Manisa ve İzmir'de toplam 150 güvenlik kamerasının kayıtlarını topladı.

DÖNÜŞTE YAKALANDILAR

Yapılan incelemede, şüphelilerin kullandıkları otomobil tespit edildi. İki zanlının, Gökhan Karamanlı ile Ahmet Gezek olduğu ve ikilinin olaydan sonra Balıkesir'in Edremit ilçesine gittikleri belirlendi. Şüphelilerin, iddiaya göre cinayeti işledikten sonra tatile gittikleri öğrenildi. Jandarma, zanlıları tatil dönüşü Soma'da yakalayarak gözaltına aldı.





'ALACAK MEVZUSU' DEDİLER

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri, tespit ettiği zanlıları Edremit'te takibe aldı. Karamanlı ile Gezek, tatil dönüşü Manisa'nın Soma ilçesinde karayolu üzerinde operasyon yapılarak yakalandı. Gözaltına alınan iki kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlılarının, alacak verecek mevzusundan Mert Togul'u öldürdüklerini itiraf ettikleri ve susma hakkını kullandıkları öğrenildi.



Serkan ÖZCAN