Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Salihli'ye uyuşturucu madde getiren, ticaretini ve satışını yapan sokak satıcılarına yönelik, geçen 5 Haziran'da, geniş çaplı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında şüpheli T.A.'nın evine yapılan baskında, 13.17 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 2 gram esrar, 1 gram bonzai, 2 adet esrar içmekte kullanılan aparat, uyuşturucu maddeleri sararak satmak için kullanıldığı belirlenen folyo ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A., tutuklandı.
DHA
Evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.