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Haberler Manisa Evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Evinde ele geçirilen şüpheli tutuklandı

'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde bir miktar ile yakalanarak gözaltına alınan T.A., mahkemece tutuklandı.

Evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

08.06.2020, 17:11

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Salihli'ye uyuşturucu madde getiren, ticaretini ve satışını yapan sokak satıcılarına yönelik, geçen 5 Haziran'da, geniş çaplı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında şüpheli T.A.'nın evine yapılan baskında, 13.17 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 2 gram esrar, 1 gram bonzai, 2 adet esrar içmekte kullanılan aparat, uyuşturucu maddeleri sararak satmak için kullanıldığı belirlenen folyo ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A., tutuklandı.

DHA

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