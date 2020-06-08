  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Manisa'da 3 sokak daha karantinaya alındı

'da 3 sokak daha karantinaya alındı

'nın Köprübaşı ilçesinde 3 sokak için yeni tip (Kovid-19) vakaları nedeniyle kararı alındığı bildirildi. Karantina kararı sonrası jandarma ekipleri sokak girişlerinde tedbir aldı.

Manisa'da 3 sokak daha karantinaya alındı

08.06.2020, 10:27

Manisa Valiliği Köprübaşı ilçesine bağlı Borlu Mahallesindeki 3 sokağın korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaya alındığını duyurdu.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 6 Haziran Cumartesi günü bir mahalle ve bir sokakta alınan karantina kararı sonrası Manisa Valiliği Köprübaşı ilçesinde de 3 sokağın karantinaya alındığını duyurdu.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Köprübaşı ilçesine bağlı Borlu Mahallesi, Gaçaroğlu Sokak, Battal Sokak ve Sedef Sokak korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla 07.06.2020 tarihi saat 24.00 itibariyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 07.06.2020 tarihli ve 2020/6-1 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kütahya'da bir köydeki karantina süresi bir hafta daha uzatıldı Afyonkarahisar'da koronavirüs tedbirleri artırıldı Kütahya'da iki mahalledeki karantina sona erdi Manisa'da aynı aileden 5 kişinin korona testi pozitif çıktı sokak karantinaya alındı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da 3 sokak daha karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA