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Haberler Manisa Soma'dan 7 ile 170 bin ton yardım kömürü sevkiyatı başladı

Soma'dan 7 ile 170 bin ton yardım kömürü sevkiyatı başladı

2020 yılı kömür sevkiyat sezonunu açtı. 2020 nakliye sezonu açılışı nedeniyle kooperatif önünde kazasız belasız bir sezon için hayvan kesilirken, dualar edildi.

Soma'dan 7 ile 170 bin ton yardım kömürü sevkiyatı başladı

08.06.2020, 17:02

Manisa'nın Soma ilçesinden sosyal yardımlaşma kanalıyla dağıtılan yardım kömürlerinin sevklerine başlandı. İlk sevk için Soma Nakliyeciler, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Kamyon Garajında düzenlenen programa Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müdürü İsmail Ceran, Nakliyeciler Kooperatifi Başkanı Mehmet Yağcı ve yönetim kurulu ile kooperatif üyeleri katıldı.

Kooperatif Başkanı Mehmet Yağcı, "2020 yılı için nakliye sezonu açılışımızı yine her yıl olduğu gibi kesilen kurbanımızla başlattık. 7 ile dağıtılacak olan ilk etapta 170 bin ton SDYV kömürleri de dahil sezon açılışı, kamyon garajımızda yapılan dualar eşliğinde başlatılmıştır. Hayırlı bir sezonu daha tamamlamak dileklerimizle." derken ilk kömür sevklerinin Manisa ve İzmir'e yapılacağını ardından sırasıyla Elazığ, Balıkesir, Uşak, Konya, Sakarya ve İstanbul'a yardım kömürlerinin ulaştırılacağını dile getirdi.

İHA

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