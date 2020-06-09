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Haberler Manisa Manisa'da şaşkına çeviren görüntü! İki odalı evden 15 ton çöp çıktı

'da şaşkına çeviren görüntü! İki odalı evden 15 ton çöp çıktı

'nın Alaşehir ilçesinde, ihbarı üzerine bir konuta giden belediye ekipleri, evden yaklaşık 15 ton atık çıkardı. Temizlik sırasında, ev sahibi çöplerin alınmamasını istedi.

Manisa'da şaşkına çeviren görüntü! İki odalı evden 15 ton çöp çıktı

09.06.2020, 11:41

Alaşehir Belediyesi zabıta ekipleri, çöp ev ihbarı üzerine harekete geçti. Yeni Mahalle Fırat Caddesi 72 numarada yalnız yaşayan Mehmet C.'nin (65) evine giden ekipler, konuttan 15 ton çöp çıkardı.

30 metrekarelik 2 odalı evi temizleyen ekipler, atıkları ise çöp depolama alanına götürdü. Temizlik sırasında, ev sahibi çöplerin alınmamasını istedi.

DHA

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