Otomobil kamyona arkadan çarptı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil hurda yığınına dönerken sürücü Dinar Mintaş (22) ile yolcu olarak bulunan Vahit Mintaş (30), Şerif Mintaş (10) ve Ertan Minkara (43) yaralandı. Dinar Mintaş ve Şerif Mintaş'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

BATUHAN ULU