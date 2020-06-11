Manisa'da çıkan orman yangınında 50 dönüm alan zarar gördü

Turgutlu- Kemalpaşa Yolu üzerinde bulunan Kızılyokuş mevkisindeki arazide, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, 50 bin dönüm alana yayıldı. Yangını gören çevredekiler, ilk müdahaleyi yaparak, itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Manisa Turgutlu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 9 arazöz, Turgutlu İtfaiye Amirliği'ne bağlı 2 arazöz, orman ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ve orman ekiplerinin çalışmasıyla yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında zeytin ağaçları, çam ağaçları, üzüm bağı ve buğday alanı zarar gördü.





Öte yandan aynı mevkide bulunan 150 bin hayvan kapasiteli tavuk çiftliğiyle ilgili yangında tehlike atlatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın, çiftliğe ulaşmadan söndürüldü. Çiftlik sahibi Cem Özdoğan, "Yangına müdahalede bulunmasaydık yanacaktık. İtfaiye ve orman ekipleri, kısa sürede bölgeye gelerek yangını söndürdü" dedi.



DHA