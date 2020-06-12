Gözü yaşlı baba, Yeni Asır’a konuştu: Oğlum uyuşturucu kurbanı oldu

Manisa'da 24 yaşında cinayete kurban giden Mert Toğul'un acılı babası Manisa Adliyesi önünde konuştu. Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Turan Toğul, "Oğlum 5 ay önce uyuşturucuya başladı. Defalarca kendisine bu işleri bırak dedim hatta kendim ihbar ettim; cezaevinde yattı ama bu illeti bırakmadı. Sonunda satıcı oldu. Beni dilemedi, sonunda olan oldu" diye konuştu.

Cinayet kurbanı Mert Toğul, 2 çocuk babasıydı.

ANLAŞMAZLIK YAŞANDI

Öldürülen Mert Toğul'un uyuşturucu sattığı, cinayetin de uyuşturucu anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği öne sürüldü. Toğul'dan aldığı uyuşturucuların bir kısmının sahte olduğunu öne süren H.U'nun, verdiği parayı geri almak için G.K. ve A.G. ile buluşarak Toğul'un yanına gittiği ve burada çıkan tartışmada Toğul'u silahla vurduğu iddia edildi. Baba Toğul ,"Buradan yetkililere sesleniyorum. Her yerde uyuşturucu satıcısı var. Artık önlem alınsın. Uyuşturucu yüzünden canlar gitmesin. Benim oğlum öldü, başka Mertler ölmesin" şeklinde konuştu.

Acılı baba Turan Toğul yaşananları gözyaşları içinde anlattı.

SERKAN ÖZCAN