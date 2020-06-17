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Haberler Manisa Cinayetin altından husumet çıktı

Cinayetin altından husumet çıktı

Cinayetin altından husumet çıktı
Giriş Tarihi: 17.6.2020

Manisa'nın Kula ilçesinde önceki gün kocasının erkek kardeşi Ali Kocatürk (37) tarafından öldürülen Nazmiye Kocatürk'ün (57) namus meselesi değil, husumet yüzünden cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Tarlada çalışan yengesini bıçaklayarak öldüren Ali Kocatürk'ün, "Yengemi ağabeyimi aldattığı için öldürdüm" sözleri iftira çıktı.

İNTİKAM İÇİN
Ali Kocatürk'ün 20 yıldır görüşmediği ağabeyi ile barışmak istediği ancak bu teklif aile tarafından reddedildiği için husumet beslediği öğrenildi. Yengesini intikam almak için öldüren Ali Kocatürk, tutuklanarak cezaevine gönderilirken Nazmiye Kocatürk ise, dün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

BATUHAN ULU

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