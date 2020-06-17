Cinayetin altından husumet çıktı

Manisa'nın Kula ilçesinde önceki gün kocasının erkek kardeşi Ali Kocatürk (37) tarafından öldürülen Nazmiye Kocatürk'ün (57) namus meselesi değil, husumet yüzünden cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Tarlada çalışan yengesini bıçaklayarak öldüren Ali Kocatürk'ün, "Yengemi ağabeyimi aldattığı için öldürdüm" sözleri iftira çıktı.

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Ali Kocatürk'ün 20 yıldır görüşmediği ağabeyi ile barışmak istediği ancak bu teklif aile tarafından reddedildiği için husumet beslediği öğrenildi. Yengesini intikam almak için öldüren Ali Kocatürk, tutuklanarak cezaevine gönderilirken Nazmiye Kocatürk ise, dün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

BATUHAN ULU