Manisa Alaşehir'de 109 adreste 'Antikor testi' yapılacak

Korona virüs salgınına karşı bağışıklığı tespit etmek amacıyla, Türkiye genelinde başlatılan antikor testi kapsamında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde de 109 adreste test yapılacağı açıklandı.





Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele için başlatılan 'Toplum tarama çalışması' ile 81 il ile birlikte, Alaşehir'de de antikor testlerine başlandı. Sağlık Bakanlığı ve TÜİK tarafından rastgele belirlenen adreslere giden ekipler, kişilere, onaylarını alarak PCR olarak adlandırılan Covid-19 testi yapıp kandaki antikor düzeyini kontrol ediyor. Test yapılan kişilerle ilgili aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu ayrı ayrı raporlanacak.





RASTGELE BELİRLENİYOR

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Alaşehir genelinde TÜİK tarafından rastgele 109 adres belirlendi. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülistan Güngör, "Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Pandemi sürecinde filyasyon ekipleri olarak büyük başarı elde etti. Şimdi de Alaşehir genelinde rastgele belirlenen 109 adreste bağışıklığı ölçeceğiz. Test örneği alınan vatandaşlarımızı hasta veya şüpheli olarak değerlendirmiyoruz, tamamen tesadüf olarak belirleniyor. Vatandaşlarımız kesinlikle ön yargılı olmasınlar. Yapılan her çalışma vatandaşlarımızın yararına olacak çalışmalardır.

Antikor testlerinin amacı aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediğinin tespiti ve bağışıklık durumlarının belirlenmesi. Çalışmalar sonunda, sonuçlar e-Nabız üzerinden vatandaşlarımıza duyuruluyor. Antikor çalışmamızla semptom göstermemiş ancak hastalığı geçirmiş olanlar tespit edilerek bir bağışıklık tablosu oluşacak ve bununla Türkiye bağışıklık haritası belirlenecek." dedi.

IHA

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