  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Korona virüs tanısı konulan öğrenci okulda tek başına sınava girdi

Korona virüs tanısı konulan okulda tek başına sınava girdi

Son dakika... 'da teşhisi konan bir , Liselere Geçiş Sistemi () sınavına tek başına ayrı bir okulda girdi.

Korona virüs tanısı konulan öğrenci okulda tek başına sınava girdi

20.06.2020, 19:27

Manisa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) teşhisi konan bir öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına tek başına ayrı bir okulda girdi.
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Manisa'da da LGS kapsamındaki merkezi sınav, korona virüs tedbirleri altında gerçekleştirildi. Manisa genelinde 323 okulda gerçekleşen sınavda 26 bin 354 öğrenci ter döktü. Öğrencilerin, sınav binasının bahçesine girişleri sırasında sosyal mesafenin en az 1 metre, 3-4 adım korunmasına özen gösterildi. Sınavın bir gün öncesinde tüm okullarda genel temizlik yapılırken, sınav görevlileri ve öğrenciler, sınav öncesinde tıbbi maske takılı olarak sınav salonlarına girdi.



VİRÜS TANISI KONULAN ÖĞRENCİ SINAVA TEK BAŞINA GİRDİ
Öte yandan Manisa'da Covid-19 tanısı konulan bir öğrenci Manisa Halil Yurtseven İlkokulunda tek başına sınava girdi. Öğrencinin okula gelişi öncesi salon görevlileri ve güvenlik personeli koruyucu kıyafetler giydi. Babası tarafından okula getirilen öğrenci, personel eşliğinde sınıftaki yerini aldı.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Korona virüs tanısı konulan öğrenci okulda tek başına sınava girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA