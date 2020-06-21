11 yıl önce çalınan motosiklet bulundu

Manisa'da 11 yıl önce çalınan motosiklet, trafik ekiplerinin dikkati sayesinde bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Müdürlüğüne bağlı motorize trafik ekibi, plakasız bir motosikleti durdurdu. Yapılan kontrolde motosikletin 2009 yılında Turgutlu'dan çalındığı tespit edildi. Sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



■ SERKAN ÖZCAN

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