Vicdansız!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir motosiklet, yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Emine Aydoğan'a (50) çarptı. Motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralı kadın Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anını anlatan çöp kamyonu sürücüsü Cumhur Yükatar, "Motosiklet sürücüsü kadına çarptıktan sonra bizim kamyonun altına girdi. Daha sonra motosikleti alıp gitti" dedi.



■ SERKAN ÖZCAN

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