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’da motosiklet kamyonete çarptı: 2 yaralı

’nın Salihli ilçesinde motosikletin seyir halindeki kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.

Manisa’da motosiklet kamyonete çarptı: 2 yaralı

25.06.2020, 17:16

Kaza, Ankara-İzmir E96 karayolu Şehit İlhan Varank Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Hakan E. (18) idaresindeki 45 AAD 723 plakalı motosiklet sürücüsü, ters yönden gelen ve sürücüsü tespit edilemeyen at arabasına çarpmamak için ani manevra yapınca önünde seyreden Cemal E. yönetimindeki 45 PK 786 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ahmet E.(20) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ahmet E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya neden olan at arabası sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA

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