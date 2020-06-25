Soma canavarı vahşet yerinde

Manisa'da 22 yaşındaki Özcan Eren'i Şubat ayında öldürüp cesedini parçalara bölerek baraj göletlerine atan cinayet zanlısı veteriner hekim Mehmet Tahta'ya keşif yaptırıldı. Keşif esnasında cinayeti soğukkanlılıkla anlatan 'Soma canavarı' Tahta, "Cinayeti tek başıma işledim. Kimseden yardım almadım. Veteriner hekimlik ofisimin depo kısmında kendisiyle tartıştık. Bana küfür etti. Ben de öldürdüm. Sonra da parçaları ayırarak farklı farklı bölgelere bıraktım" dedi. Tahta, ardından tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi.

MEHMET KAVAS