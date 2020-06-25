  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Sulama kanalı dubasında erkek cesedi bulundu

Sulama kanalı dubasında erkek cesedi bulundu

Ahmet ilçesinde, sulama kanalı dubasında bir erkek cesedi bulundu. Jandarma, otopsi için morguna gönderilen cesedin kime ait olduğunun tespitine çalışıldığını bildirdi.

Sulama kanalı dubasında erkek cesedi bulundu

25.06.2020, 13:23

Olay, saat 08.00 sıralarında Ahmetli'nin kırsal Yaraşlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sol Sahil Sulama Birliği'nde görevli Cafer Akpınar, Kurutma mevkisindeki DSİ'ye ait sulama kanalı dubasında suda bir erkek cesedi olduğunu fark edip durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, itfaiyenin de yardımıyla cesedi sudan çıkardı. 50-55 yaşlarında olduğu tahmin edilen çürümüş cesedin ilçedeki 11 ay önce ortadan kaybolan Vehbi Kayın'a ait olabilme ihtimali üzerine ailesi ve yakınları teşhis için olay yerine çağrıldı.

Ancak, yakınları boynunda cevşen asılı bulunan cesedin Kayın'a ait olmadığını belirtti. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma başlatan jandarma, cesedin kime ait olduğunun tespitine çalışıldığını bildirdi.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sulama kanalı dubasında erkek cesedi bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA