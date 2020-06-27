Manisa’da deprem paniği

Manisa dün sabah 10.21'de 5.5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. İzmir, Muğla, Aydın, Bursa ve İstanbul'da da hissedilen deprem, Akhisar ve Saruhanlı ilçelerinin kırsal bölgelerindeki evlerde hasara neden oldu. Büyük korku yaşayan vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Yerin 9 kilometre derinliğinde yaşanan ilk depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.

EVLERDE ÇATLAK OLUŞTU

Deprem anında Saruhanlı ve Akhisar ilçelerindeki vatandaşlar evlerinden, iş yerlerinden panikle dışarıya çıktı, vatandaşlar büyük korku yaşadı. Akhisar'ın Akselendi Mahallesin-deki caminin ardından Beyoba Mahalle-sinde de bazı eski ev ve binalarda derin çatlaklar ve yıkımlar meyda-na geldi. Akhisar'da deprem-den korkup panik atak geçiren 5 kişi hastaneye kaldırıldı, 1 kişi de kaçmak isterken düşüp burnunu kırdı. Bölgede 15 evde hafif hasar meyda-na geldi. Akhisar'a bağlı Akselendi Mahalle-si'ndeki Çarşı Camii'nin minaresinde de çatlak-lar oluştu. Minarede güvenlik önlemi alınırken, cami ibadete kapatıl-dı. Manisa Vali-si Yaşar Kara-deniz, "Herhangi bir can kaybı olmaması sevindirici. Özellik-le Akhisar ilçemiz daha önce-ki depremleri yaşamış olma-sı dolayısıyla orada biraz daha vatandaşlarımızda tedirgin-lik olduğu bilgisi var. Bina için-de durmaktan kaygı duyanlar varsa açık alanlarda bulunma-larını tavsiye ediyoruz" dedi. AK Parti Manisa Milletveki-li ve MKYK Üyesi Murat Bay-batur da, "Tespitler yapıldık-tan sonra devletimiz gereğini yapacaktır" ifadesini kullandı.





"YENİ BİR FIRTINANIN BAŞLANGICI"

DOKUZ Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Hasan Sözbilir, İzmir'de de etkili biçimde hissedilen 5.5 büyüklüğündeki depremin yeni bir deprem fırtınasının başlangıcı olduğunu söyledi. Sözbilir, "Deprem, Gölmarmara-Akhisar arasında bir yerde meydana geldi. O bölgede çok sayıda fay hattı var. Bu fayların, 6 ve 6.7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli var. Bugünkü deprem, yeni bir deprem fırtınasının başlangıcıdır. 5.5 büyüklüğünde, bu orana yakın büyüklüklerde yeni depremler yaşayabiliriz" dedi.



Nermin UÇTU - Metin BURMALI

Ege'de korkutan deprem! İzmir dahil pek çok ilde hissedildi... İşte ilk görüntüler