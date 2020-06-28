İstanbul'da uyuşturucudan ölen çocuk için 3 gözaltı

Babasından harçlık alıp dışarı çıkan Şafak G.'nin babası, oğlunun ölümünün şüpheli olduğunu, olayın cinayet olabileceğini iddia etti.

21 Haziran'da Arnavutköy'e bağlı Hadımköy Hastane Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Atakan G'nin 15 yaşındaki oğlu Şafak G., Babalar Günü'nde babasından harçlık alarak evden çıktı. Zorla uyuşturucu kullandırılan Şafak G., fenalaşarak terk edilmiş bir binaya kaldırıldı.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

Şafak G'nin durumunu görenlerin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine küçük çocuk hastaneye sevk edildi ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MEZARDAN ÇIKARILARAK OTOPSİSİ YAPILDI

Ailesine teslim edilerek toprağa verilen Şafak G.'nin ölümünü şüpheli gören baba savcılığa şikayette bulunarak, oğlunun mezarını açtırdı. Otopsisi yapılan Şafak G., 26 Haziran'da tekrar Hadımköy Mezarlığı'na defnedildi.

ŞÜPHELİNİN İFADESİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Olayla ilgili çalışma yürüten polis 3 kişiyi gözaltına aldı.

Tugay A. ismindeki şüpheli, kendisine gelmesi için Şafak G.'yi evine götürerek banyo yaptırdığını ancak ayılmadığı için diğer arkadaşı U.D. ile beraber terk edilmiş binaya getirerek aileye ve polise haber verdiğini söyledi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLU, 2'Sİ SERBEST

Tugay A. kasten adam öldürme suçundan Metris Cezaevi'ne götürülmek üzere tutuklanırken, çocuğun kendisine getirilmesi sırasında evde bulunan eşi ile diğer şüpheli U.D serbest bırakıldı.