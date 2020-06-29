Manisa’da 2. Çiçek Festivali 1 Temmuz'da başlıyor

Manisa'da 2. kez düzenlenecek olan Çiçek Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı. Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören Çiçek Festivali, bu yıl 1 Temmuz Çarşamba günü ziyaretçilerle buluşacak.



Manisa Çiçek Festivali, uzun zamandan beri evlerinden çıkamayan Manisalılara nefes aldıracak. Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nin açık alanlarında gerçekleştirilecek olan Çiçek Festivali'nde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden getirilecek olan birbirinden renkli bitki ve çiçek çeşidi Manisalıların beğenisine sunulacak. Fidan ve fide çeşitlerinin yanı sıra tohum, saksı ve bahçe mobilyaları da festivalde yer alacak. Ziyaretçiler 12.00-24.00 saatleri arasında festivali gezebilecek.



FESTİVAL, AÇIK ALANDA TÜM KURALLARA DİKKAT EDİLEREK YAPILACAK

Çiçek Festivalinde koronavirüs pandemisi nedeniyle üst düzey tedbirler alındı. Açık alanda yapılacak fuara maskesiz giriş yapılamayacak. Ayrıca ziyaretçilerin sosyal mesafe kuralına uyması sağlanacak. Çiçek Festivali boyunca stantlar ve ortak kullanım alanları sık sık dezenfekte edilecek. Çeşitli noktalara dezenfektan cihazları yerleştirilecek.

İHA